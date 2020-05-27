РИАМО - 27 мая. 696,9 тысячи столичных пассажиров метро, МЦД, наземного городского и пригородного железнодорожного транспорта проверили на наличие пропусков с 22 апреля, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок».

«Наша главная задача – обеспечить безопасность на всем транспорте Москвы и не допустить дальнейшего распространения вируса, в том числе при помощи цифровых пропусков. Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» выявляют нарушителей режима самоизоляции непосредственно в транспорте и вестибюлях станций», — сказал и.о. руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

В московской подземке проверка пропусков осуществляется с помощью системы автоматического контроля, при скоплении людей сотрудники метро переводят турникеты в обычный режим, тогда проверку проводят сотрудники «Организатора перевозок».

На наземном транспорте проверки проводят выборочно, на в пригородных электричках и на МЦД проходят рейды совместно с транспортной полицией.

Для проверки пропусков сотрудники используют планшеты с программным обеспечением, они могут выявлять нарушителей, которые не должны покидать свои квартиры. Сведения о нарушителях передаются в полицию.

«С 27 мая для передвижения по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска. Жители других регионов, где пропускную систему уже отменили, должны оформить пропуск на портале mos.ru. Передвижение в столичном общественном транспорте возможно только при наличии пропуска», — добавил Султанов.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.

- Пункты вакцинации животных против бешенства возобновили работу в Подмосковье. В этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.

- Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из госпиталя в «Крокусе» после пандемии направят в стационары Подмосковья. Перед этим будет проведена его дезинфекция.

- Медработники и волонтеры получили более 40 тыс бесплатных проездных в Москве. Они могут ездить в любом виде общественного транспорта.