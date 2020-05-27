РИАМО - 27 мая. С начала пандемии в Москве провели порядка 1,5 миллионов лабораторных исследований на наличие коронавируса, сообщила в среду руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева.
Она отметила, что на данный момент диагностику Covid-19 осуществляют 14 лабораторий, из которых девять подведомственны департаменту здравоохранения Москвы.
С начала пандемии в Москве выявили 171 443 случая заражения коронавирусом, в том числе 2140 случаев подтвердились за прошедшие сутки. Столичные врачи вылечили от болезни 67 458 человек, скончались 2183 пациента.
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27 МАЯ
- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.
- Пункты вакцинации животных против бешенства возобновили работу в Подмосковье. В этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.
- Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.
- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.
- Оборудование из госпиталя в «Крокусе» после пандемии направят в стационары Подмосковья. Перед этим будет проведена его дезинфекция.
- Медработники и волонтеры получили более 40 тыс бесплатных проездных в Москве. Они могут ездить в любом виде общественного транспорта.
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