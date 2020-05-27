РИАМО - 27 мая. За время ограничений по коронавирусу волонтеры в Мытищах отработали свыше 1,5 тысяч заявок, неравнодушные граждане доставляют продуктовые наборы и лекарства всем, кто находится на самоизоляции и нуждается в поддержке, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Ежедневно около 100 жителей Мытищ помогают пожилым людям, многодетным семьям и одиноким людям, проживающим в округе. Неравнодушные граждане, добровольцы из Молодой Гвардии «Единой России», волонтеры Победы выполняют эту нелегкую работу в будни и в выходные дни.

«Активисты каждый день помогают тем, кому сейчас особенно сложно <...> В сегодняшних условиях необходимо соблюдать все возможные меры предосторожности и наша задача - снабжать всем необходимым ребят, оказывать всестороннюю поддержку», – сказал первый заместитель председателя Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он добавил, что волонтеры доставляют продукты и лекарства, дарят свою заботу и внимание нуждающимся. Чаплин поблагодарил ребят за то, что в это непростое время они не остались в стороне.

«Хорошо, что у нас слова не расходятся с делом, и помощь доходит до каждого конкретного человека», – подчеркнул председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов.

Ранее Чаплин и Гореликов передали волонтерам Мытищ медицинские маски и средства индивидуальной защиты.