РИАМО - 27 мая. С четверга, 28 мая, после отключения теплоснабжения в домах на территории Подмосковья стартуют ремонтные работы в котельных, сообщил в среду заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Буквально с завтрашнего дня мы начнем ремонт на всем котловом оборудовании всех котельных, которые есть в Московской области. У нас осталось времени практически на месяц меньше обычного. Мы должны привести систему в порядок», — сказал Хромушин журналистам.

Он также добавил, что долгосрочный прогноз среднесуточной температуры воздуха в регионе стабильно выше плюс 12-15 градусов.

Повторной подачи отопления в дома региона не планируется, подчеркнул зампред.

Ранее Хромушин сообщил, что утра четверга в домах Подмосковья будет отключат теплоснабжение.