РИАМО - 27 мая. В марте в аэропорту Внуково на наличие коронавирусной инфекции было проверено почти 420 тысяч пассажиров, прилетевших на двух тысячах рейсах, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве, главный санитарный врач столицы Елена Андреева.

«Была обеспечена регистрация каждого пассажира, заполнялись анкеты. Все рейсы, которые прилетали, мы успевали обрабатывать. И за весь март у нас было досмотрено две тысячи воздушных судов на территории аэропорта. И обследовано 419 тысяч пассажиров», - сказала Андреева на заседании Московской городской думы.

Она добавила, что по тем рейсам, на которых выявлены больные коронавирусом, было установлено более 256 тысяч контактов пассажиров, которые определялись не только по прилетевшим гражданам, но и по тем, кто с ними проживает.

Ранее аэропорт Внуково начал частичное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.

- Пункты вакцинации животных против бешенства возобновили работу в Подмосковье. В этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.

- Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из госпиталя в «Крокусе» после пандемии направят в стационары Подмосковья. Перед этим будет проведена его дезинфекция.

- Медработники и волонтеры получили более 40 тыс бесплатных проездных в Москве. Они могут ездить в любом виде общественного транспорта.