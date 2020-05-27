РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. Власти Подольска начали приобретать квартиры у жителей для детей-сирот, требуется жилье площадью от 27 до 54 квадратных метров, сообщается на сайте администрации округа.

«Комитет имущественных и земельных отношений администрации Подольска в рамках мероприятий по обеспечению в 2020 году жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретает квартиры для предоставления детям-сиротам. Требуются благоустроенные квартиры общей площадью от 27 до 54 квадратных метров. Начальная максимальная цена контракта на приобщение жилья - 3 миллиона 240 тысяч 402 рубля», - говорится в сообщении.

Предложить квартиру муниципалитету для приобретения в целях обеспечения жильем детей-сирот можно путем подачи заявки на электронной площадке. Покупателем квартиры выступает муниципалитет в рамках реализации программы губернатора Московской области, что исключает риски для продавца. Оплата производится за счет средств бюджета Московской области 2020 года. Поддержка осуществляется со стороны министерства образования Московской области (управление опеки и попечительства).

Покупка квартир осуществляется в соответствии с ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством электронной торговой площадки РТС-Тендер.

Подробную информацию можно получить в комитете имущественных и земельных отношений администрации городского округа Подольск по телефонам: 8(496)757-17-02, 63-22-34.