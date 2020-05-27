РИАМО - 27 мая. С утра в четверг, 28 мая, в домах Подмосковья будет отключено теплоснабжение, сообщил в среду заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Сегодня приняли решение о постепенном снижении режима отопления с тем, чтобы завтра утром полностью прекратить поставку услуги теплоснабжения», — сказал Хромушин журналистам.

Он также отметил, что теплоноситель в квартирах предстоящей ночью будет еще теплый. Также зампред поблагодарил жителей региона за понимание.

Ранее в Московской области по распоряжению губернатора Андрея Воробьева из-за похолодания возобновили подачу тепла в квартиры и на социальные объекты.

Хромушин ранее сообщал, что теплосетевое хозяйство региона пройдет дополнительную проверку после отключения отопления.