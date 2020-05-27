РИАМО - 27 мая. Эпидситуация в Москве позволяет перейти ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, сообщила в среду руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева.

«Если смотреть по этим трем показателям, то мы готовы к первому этапу и даже уже готовы ко второму», - сказала Андреева в ходе онлайн-заседания Мосгордумы.

Она пояснила, что решения относительно снятия ограничений принимаются на основе трех показателей. Это коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше единицы в течение 70 дней; наличие свободного коечного фонда и показатель тестирования населения – 384 человека на 100 тысяч населения.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников также отметил, что в среду проходит первое в истории столичного парламента дистанционное заседание. В нем принимают участие 40 депутатов.

«Отмечу, что такой формат работы Мосгордумы в текущей ситуации наиболее безопасный. Возможность проведения заседаний в удаленном режиме закреплена в регламенте думы», - добавил Шапошников.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Москве зарегистрировали 171 443 случая заболевания. Вылечилась 67 458 человек, скончались 2183 пациента.

Из-за угрозы распространения коронавируса до конца мая все жители Москвы должны соблюдать режим самоизоляции. Вместе с тем, город начал постепенно возвращаться к нормальной жизни – заработали стройки и промышленные предприятия, с рядом ограничений вернулись к работе МФЦ и каршеринг. Также волонтерам разрешили навещать животных в зооприютах.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.

- Пункты вакцинации животных против бешенства возобновили работу в Подмосковье. В этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.

- Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из госпиталя в «Крокусе» после пандемии направят в стационары Подмосковья. Перед этим будет проведена его дезинфекция.

- Медработники и волонтеры получили более 40 тыс бесплатных проездных в Москве. Они могут ездить в любом виде общественного транспорта.