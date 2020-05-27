РИАМО - 27 мая. В Москве подтвердились 2140 новых случаев заражения коронавирусом, более 80% новых заболевших – люди в возрасте до 65 лет, сообщает столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«42% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, еще 6,3% – старше 80 лет. Также 8,4% среди заболевших – дети», — уточняется в сообщении.

Все пациенты и контактировавшие с ними лица находятся под наблюдением медиков.

С начала пандемии в Москве зафиксировали 171 443 случая заражения коронавирусом. Врачи вылечили 67 458 человек, умерли 2183 пациента.

С 14 мая в столице начали исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Сдать кровь на анализ можно в 30 городских поликлиниках. На данный момент тестирование показало, что иммунитет к Covid-19 формируется у 12,5% горожан.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.

- Пункты вакцинации животных против бешенства возобновили работу в Подмосковье. В этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.

- Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из госпиталя в «Крокусе» после пандемии направят в стационары Подмосковья. Перед этим будет проведена его дезинфекция.

- Медработники и волонтеры получили более 40 тыс бесплатных проездных в Москве. Они могут ездить в любом виде общественного транспорта.