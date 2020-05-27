РИАМО - 27 мая. В рамках проекта «Цифровые СНТ Подмосковья» областной Союз дачников завел аккаунт в Instagram, с марта к нему присоединились почти 1,8 тысячи подписчиков, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

«Еженедельно в аккаунте Instagram Союза дачников Подмосковья @souzdachnikov проводятся прямые эфиры. За два месяца аккаунт набрал почти 1,8 тысячи подписчиков», - сказала Адигамова.

Она добавила, что в ходе онлайн-встреч представители областного Минимущества, МОБТИ и Союза дачников Подмосковья рассказывают зрителям о процедурах оформления имущества. Темы формируют на основании вопросов, которые зрители задают в эфире, Instagram-аккаунте и по электронной почте.

С 20 марта проведено уже девять онлайн-семинаров. На них рассмотрели вопросы лицензирования общих скважин, электронного голосования в СНТ, прописки на даче и другие.

«Для проведения электронных голосований Союзом дачников Подмосковья создан информационный ресурс www.preds.ru, на котором за первый месяц работы зарегистрировались более 300 СНТ из разных муниципалитетов. Они готовы к проведению первого электронного общего собрания в мае этого года. В период действия карантинных мер все СНТ региона могут пользоваться им бесплатно. В дальнейшем в свободном доступе будет базовый пакет услуг портала», - отметила Адигамова.

Проект «Цифровые СНТ Подмосковья» запустили в марте 2020 года. В его рамках сотрудники министерства имущественных отношений региона совместно со специалистами МОБТИ и Росреестра консультируют граждан по электронной почте и в социальных сетях по вопросам оформления земельных участков и строений.