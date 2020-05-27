РИАМО - 27 мая. В Подмосковье за минувшие сутки умерли 10 человек с коронавирусом, общее число смертельных случаев в регионе за все время пандемии составило 359, говорится в сообщении областного оперштаба.

«Всего в Московской области зафиксировано 35956 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — отмечается в материале.

За сутки в Подмосковье выявили 793 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Для борьбы с коронавирусом в регионе были введены режимы повышенной готовности и всеобщей самоизоляции. По 31 мая жители региона не должны выходить из дома без необходимости.

В Подмосковье отменили цифровые пропуска для передвижения на транспорте, но всем жителям обязательно нужно носить маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.

- Пункты вакцинации животных против бешенства возобновили работу в Подмосковье. В этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.

- Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из госпиталя в «Крокусе» после пандемии направят в стационары Подмосковья. Перед этим будет проведена его дезинфекция.

- Медработники и волонтеры получили более 40 тыс бесплатных проездных в Москве. Они могут ездить в любом виде общественного транспорта.