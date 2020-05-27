РИАМО - 27 мая. В Московской области за прошедшие сутки выявили 793 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования в регионе достигло 35 956, сообщает областной оперштаб.

За весь период с начала пандемии в Подмосковье после лечения выздоровело 6440 человек. Скончались 359 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев заражения коронавирусом. Из этого числа 40,8% случаев являются бессимптомными. Выздоровели 11 079 человек, зафиксирован 161 смертельный случай.

За период пандемии на территории РФ выявили 370 680 случаев инфицирования Covid-19. Вылечились 142 208 человек, скончались 3968 человек.

В Московской области до 31 мая продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции и правило обязательного ношения масок. Цифровые пропуска на проезд в транспорте отменены.

Ранее в Подмосковье сняли ограничение на работу промышленных предприятий и строек. Также возобновили работу некоторые МФЦ и частично каршеринг.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.

- Пункты вакцинации животных против бешенства возобновили работу в Подмосковье. В этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.

- Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из госпиталя в «Крокусе» после пандемии направят в стационары Подмосковья. Перед этим будет проведена его дезинфекция.

- Медработники и волонтеры получили более 40 тыс бесплатных проездных в Москве. Они могут ездить в любом виде общественного транспорта.