РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. Федеральный музей профобразования в усадьбе «Ивановское» Подольска в Общероссийский день библиотек открыл доступ к фонду редких книг, желающие смогут работать с ними в читальном зале музейной библиотеки, сообщается в группе «Усадьба Ивановское / Музей профобразования» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (27 мая - ред.) отмечаем Общероссийский день библиотек! Не многие, наверное, знают, что в нашем музее есть библиотека. Она не большая. Библиотечный фонд составляет немногим более 4000 экземпляров книг абсолютно разных тематик: история, краеведение, художественная литература, справочные издания и другие. Наша библиотека открыта для посещения. Для этого нужно предварительно позвонить по телефону: 8(496)754-67-43. Книги доступны только для чтения в читальном зале музейной библиотеки», - говорится в сообщении.

Особой гордостью является фонд редкой книги. В него входят ценные дореволюционные издания, в том числе, материалы съездов Русского технического общества, уставы, отчеты, книги зарубежных педагогов, статистические материалы по истории учебных заведений России периода 70-х годов ХIХ столетия по 60-е годы ХХ века. Ценность также представляют книги послереволюционного периода и материалы работы Центрального института трудового обучения (ЦИТО) 1920-30-х годов.

Большой раздел составляет история профессионального образования России с ХIX до ХХI века по направлениям: техническое образование, коммерческое, художественно-промышленное, медицинское, сельскохозяйственное, педагогическое.