РИАМО - 27 мая. Передача 36 гектаров земель в собственность подмосковного Звездного городка позволит более 300 местным жителям зарегистрировать свои дома, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

«В этом году совместно с ТУ Росимущества было передано более 36 гектаров федеральных земель в собственность ЗАТО Звездный городок. На этой земле расположены муниципальные объекты и четыре СНТ, в которых более 300 домовладений жителей Звездного городка, которые теперь смогут зарегистрировать права на свои земли и дома», - сказала Адигамова.

Она отметила, что администрация округа помогает жителям, чтобы они успели оформить недвижимость в рамках «дачной амнистии» с минимальным пакетом документов.

Кроме того, в Сергиево-Посадском округе из федеральной собственности в муниципальную передано 15 гектаров земли. На этой территории находится некоммерческая дачная организация. Право оформить земельные участки в собственность получили 115 дачников.