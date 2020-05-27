РИАМО - 27 мая. В Москве за минувшие сутки выявили 2140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе зарегистрировали 171 443 случая, сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

В Москве медики вылечили от коронавирусной инфекции уже 67 458 человек. Жертвами пандемии в столице стали 2183 человека.

Всего по России за минувшие сутки подтвердилось 8338 новых случаев заражения коронавирусом. Скончался 161 пациент, вылечились 11 079 человек.

С начала пандемии в России выявили 370 680 случаев инфицирования коронавирусом. Победили болезнь 142 208 человек, скончались 3968 человек.

Режим самоизоляции для жителей Москвы сохраняется до 31 мая. Не следует покидать квартиру без острой необходимости.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.

- Пункты вакцинации животных против бешенства возобновили работу в Подмосковье. В этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.

- Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из госпиталя в «Крокусе» после пандемии направят в стационары Подмосковья. Перед этим будет проведена его дезинфекция.

- Медработники и волонтеры получили более 40 тыс бесплатных проездных в Москве. Они могут ездить в любом виде общественного транспорта.