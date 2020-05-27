РИАМО - 27 мая. В Московской области возобновили работу пункты вакцинации животных против бешенства по просьбам граждан и в связи со стабилизацией ситуации с Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Работа возобновлена по заявкам администраций муниципальных образований и с 1 июня будет проходить согласно утвержденным графикам.

«Из-за сложной ситуации, связанной с распространением короновирусной инфекции, в апреле и мае мы были вынуждены приостановить работу передвижных пунктов вакцинации. Это вызвало неудобство для людей, которые привыкли, что к ним в населенный пункт ежегодно приезжают специалисты ветеринарной службы для проведения вакцинаций домашних питомцев», — сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.

Министр отметил, что вакцинация состоится во всех населенных пунктах Подмосковья, включая СНТ, ИЖС, дачные кооперативы, дачные и коттеджные поселки. В регионе работает 55 выездных ветеринарных бригад.

Разин добавил, что 2019 года было привито около 469 тысяч домашних животных, а в этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.

Все мероприятия будут проводится с выполнением требований Роспотребнадзора: ношение средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.

- Пункты вакцинации животных против бешенства возобновили работу в Подмосковье. В этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.

- Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из госпиталя в «Крокусе» после пандемии направят в стационары Подмосковья. Перед этим будет проведена его дезинфекция.

- Медработники и волонтеры получили более 40 тыс бесплатных проездных в Москве. Они могут ездить в любом виде общественного транспорта.