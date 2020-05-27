РИАМО - 27 мая. В следующем году в подмосковной Власихе планируют восстановить сгоревшее здание магазина бывшего военного городка №22/1, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

«Из федеральной в муниципальную собственность округа Власиха передано имущество бывшего военного городка №22/1 – здание магазина и помещение комбината бытового обслуживания. Казалось бы, всего одно здание, но это большая помощь целому микрорайону Березки. Этот микрорайон находится в 1,5 километрах от всех социальных объектов первой необходимости, и у людей нет магазина рядом с домом – он сгорел», - сказала Адигамова.

Она добавила, что после передачи здания в муниципальную собственность администрация Власихи планирует провести ремонт и разместить в нем магазин. Реконструкцию планируют осуществить в 2021 году.

«Взаимодействие с ТУ Росимущества и Минобороны РФ позволяет передать федеральные имущественные комплексы и земельные участки, которые помогают развитию региона и созданию комфортных условий для граждан», - подчеркнула Адигамова.

По ее словам, в 2020 году по линии ТУ Росимущества планируется передача в областную собственность имущественного комплекса ФГБУЗ «Больница Научного центра Российской академии наук» в Черноголовке. Это пять земельных участков площадью 3 гектара и 12 объектов недвижимого имущества площадью 16 тысяч квадратных метров.