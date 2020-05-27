РИАМО - 27 мая. Весной на Главной выставке страны появилось шесть малышей в семействах скатов, коз, коров и овец, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«Совсем недавно на «Городской ферме» родились ягненок и теленок, подрастают козлята Ветерок и Звездочка, появившиеся на свет в середине марта. На днях зоологи взяли под свое крыло трех утят. В «Москвариуме» впервые родились синепятнистые рифовые скаты-хвостоколы, зовут которых Блинчик и Оладушек», — отмечается в материале.

Новые обитатели ждут встречи с посетителями, как только откроют территорию.

Пока познакомиться со зверятами и морскими обитателями можно на официальных страницах комплексов в соцсетях.