РИАМО - 27 мая. Более 12 гектаров земли выделили в Подмосковье для проведения реконструкции и строительства медицинских и образовательных учреждений, всего для социальных проектов с начала года было передано без торгов свыше 26 гектаров земли, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

«12,5 гектаров предоставлены для реконструкции и строительства медицинских и образовательных учреждений. Из них 8 гектаров – под реконструкцию поликлиники №1 ГБУЗ Московской области «Одинцовская центральная районная больница» и строительство нового корпуса; 2,9 гектара – под строительство больничного комплекса с поликлиникой на 450 посещений в смену и стационаром на 90 коек, а также подстанцией скорой помощи на 30 выездов в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа», - сказала Адигамова.

Еще 0,5 гектара предоставили под проектирование учебного корпуса начальной школы на 425 мест, детского технопарка и кампуса для проживания на 200 мест на территории ГОБУ «Московская областная школа-интернат естественно-математической направленности» имени Капицы в Долгопрудном.

Также 1,1 гектара земли предоставлено для строительства лечебно-диагностического центра ГБУЗ Московской области «Московский областной онкологический диспансер» в Балашихе.

Кроме того, земельные участки общей площадью 9,3 гектара передали для реконструкции и строительства котельных с инженерными коммуникациями в Наро-Фоминске, Егорьевске и Истре, а также для размещения административных зданий и объектов культурно-бытового и социального назначения в Красногорске.

Под строительство дорог регионального значения с начала 2020 года из федеральной собственности в областную передали 56 гектаров земли.

«Предоставление земли под социальные объекты и инвестиционные проекты идет постоянно. В этом году под социальные проекты без проведения торгов передано более 26 гектаров земли», - заключила Адигамова.