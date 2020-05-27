РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мая. Воспитанница культурно-досугового клуба «Мечта» из поселка Нахабино подмосковного Красногорска завоевала первые места в трех художественных конкурсах, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Ученица изостудии «Волшебная кисточка» КДК «Мечта» Варвара Стебунова стала победителем в международном конкурсе «Как прекрасен мир» с работой «Прогулка на велосипеде», в международном конкурсе «Детское творчество» с рисунком «Страус» и в международном конкурсе «Подарок любимой маме» с работой «Цветы в вазе»», - говорится в сообщении.

Руководитель юной художницы – Юлия Пак.

Культурно-досуговый клуб «Мечта» расположен на улице Красноармейской в поселке Нахабино. В период пандемии коронавируса ведет деятельность в режиме онлайн.