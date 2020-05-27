РИАМО - 27 мая. Жители Москвы предложили более 200 вариантов имени для будущего виртуального помощника пассажирам метро, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Опрос проходит на страницах московского метро в социальных сетях.

«Около 400 человек менее чем за две недели поучаствовали в конкурсе на выбор имени для трех вариантов внешности виртуального помощника: мужчины, женщины и робота», - говорится в сообщении.

Девушку-бота предлагали назвать Зинаидой в честь первой женщины - машиниста паровоза в СССР, а также Стеллой Александровной Комсомольской, Майей Новогиреевной Люблинской и Марией Метрошиной.

Мужчину-бота предлагали назвать Вагон Метрополитенович, Май Академович Арбатский и дядя Сокол. Больше всего предложений имени пришло для бота-робота. Его предлагали назвать Метровед, очень рассудительный кот Метроскин, БОТяня, Диаметр, Виталя, Метрончик и Жетончик.

Предложить имя и пол бота можно до 5 июня. Самые интересные варианты вынесут на голосование в проекте «Активный гражданин», а авторов лучших имен ждут подарки от метрополитена.

«Виртуальный помощник обещает стать одним из самых технологичных среди чат-ботов транспортных компаний мира. Его тестирование начнется уже этим летом», - заключается на сайте.