РИАМО - 27 мая. Столичный аэропорт Внуково приступил к поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте воздушной гавани.

Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.

«В целях контроля распространения Covid-19 и соблюдения требований по предотвращению рецидивов внутренних эпидемий, аэропорт продолжит предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров», — говорится в сообщении.

Усиленный режим пропуска пассажиров с 1 июня, как и прежде, предусматривает вход в терминал А только при предъявлении бумажной или электронной маршрутной квитанции или посадочного талона.

«Однако теперь снимаются ограничения на допуск в аэровокзальный комплекс граждан, провожающих и встречающих пассажиров», — подчеркивается в материале.

На территории аэропорта нужно находиться в защитных масках и перчатках. У всех пассажиров продолжают измерять температуру, если она будет выше 37 градусов — человека не пустят на территорию аэрогавани.

Для пассажиров установлены бесконтактные дозаторы с дезинфицирующим средством. Все сотрудники аэропорта проходят ежедневный медицинский контроль за состоянием здоровья.

Во всех зонах нанесена специальная напольная разметка для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра. Кроме того, в терминале круглосуточно дежурят бригады медицинской службы аэропорта и медучреждений Москвы, а также специалисты Роспотребнадзора и МЧС.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

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