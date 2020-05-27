РИАМО - 27 мая. С начала года земельные контролеры выявили признаки нарушений законодательства на 1,4 тысячи участков в Подмосковье, их владельцам начислили штрафы на 22 миллиона рублей, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

«С начала 2020 года до введения режима повышенной готовности муниципальные земельные контролеры Подмосковья успели провести осмотры 2,4 тысячи земельных участков различных категорий и выявили признаки нарушений земельного законодательства на 1,4 тысячи из них», - сказала Адигамова.

Он добавила, что до введения режима повышенной готовности из-за коронавируса были проверены более 850 участков для подтверждения нарушений, более чем на 560 участках они подтвердились. Самые частые нарушения – неиспользование земли или использование не по назначению, а также самозахват земли.

Материалы проверок направили в органы Госземнадзора для принятия решений о привлечении нарушителей к административной ответственности. Правообладателям начислили штрафы на общую сумму 22 миллиона рублей. Часть из них – по нарушениям, зафиксированным в конце 2019 года.

Адигамова подчеркнула, что до 31 мая проверки муниципального земельного контроля приостановлены, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса. Инспекторы проводят осмотры только в случае угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан или возникновения чрезвычайной ситуации.

«Сейчас одна из актуальных проблем - разрастание борщевика Сосновского, который способен причинить тяжелый вред здоровью человека. Поэтому плановые осмотры участков с целью выявления очагов борщевика осторожно, но продолжены. Они проводятся без участия правообладателей земель, то есть личный контакт людей исключен», - пояснила Адигамова.