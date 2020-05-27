РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мая. Предпринимателей и юрлиц в подмосковном Красногорске предупредили о возможном мошенничестве в области пожарного надзора, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«ОНД и ПР по городскому округу Красногорск предупреждает жителей города, что в настоящее время возобновились случаи мошеннических действий со стороны неизвестных лиц, которые в ходе телефонных звонков в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей представляются должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России и предлагают продать различное противопожарное оборудование или оказать материальную помощь путем перечисления денежных средств или приобретения материальных ценностей для урегулирования вопросов о якобы грядущей проверке в области пожарной безопасности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что что сотрудники органов государственного пожарного надзора не осуществляют предпринимательскую деятельность, не имеют права взимать денежные средства и иные ценные подарки с граждан и организаций.

«О фактах мошеннических действий следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы», - заключается в материале.