РИАМО - 27 мая. Во время пандемии коронавируса в Москве выросла потребность в специалистах сферы информационных технологий и сотрудниках онлайн-сервисов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«Изменившиеся условия жизни диктуют спрос на рынке труда. Востребованы все профессии, задействованные в онлайн-сервисах», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время пользуются спросом услуги специалистов в области информационных технологий, операторов контакт-центров и продавцов интернет-магазинов.

Кроме того, стали более востребованы специалисты в области формирования заказов и складской деятельности, логистики, а также водители и курьеры.

По информации подмосковных властей, в пандемию самыми востребованными профессиями среди безработных жителей Московской области стали продавец непродовольственных товаров, водитель и кладовщик.

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27 МАЯ

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из временного госпиталя в «Крокус Экспо», где лечат пациентов с коронавирусом, после окончания пандемии передадут в подмосковные медорганизации.

- Медицинские работники и волонтеры, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией, получили свыше 40 тысяч бесплатных проездных билетов на все виды столичного транспорта.