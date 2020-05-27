РИАМО - 27 мая. Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. <…> Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458», — сказала Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие коронавируса, после лечения пациента врачи проводят специальные исследования. При выписке вылечившиеся получают необходимые рекомендации.

Горожанам, которые победили коронавирус, предлагают стать донорами плазмы для других пациентов. У донора не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С.

Переливание плазмы с антителами к Covid-19 является действенным методом лечения пациентов в отсутствии вакцины.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из временного госпиталя в «Крокус Экспо», где лечат пациентов с коронавирусом, после окончания пандемии передадут в подмосковные медорганизации.

- Медицинские работники и волонтеры, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией, получили свыше 40 тысяч бесплатных проездных билетов на все виды столичного транспорта.