РИАМО - 27 мая. Подмосковные земельные контролеры обследуют 119 участков, где выявили признаки несанкционированных свалок, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

«В план осмотров на 2020 год, сформированный для каждого округа Подмосковья, вошли 119 земельных участков, на которых, по данным Минэкологии, есть риск обнаружения незаконных свалок», - сказала Адигамова.

Она пояснила, что с этого года в проверочный лист земельного контролера внесен пункт о признаках свалки.

Инспекторы заполняют проверочный лист, состоящий из 10-15 пунктов, в мобильном приложении «Проверки Подмосковья». Также проводится фотофиксация и отмечается геолокация. После этого специалисты отправляют электронный документ в Региональную географическую информационную систему Московской области для сотрудников регионального Минэкологии.

На основании полученных данных эковедомство принимает меры в отношении нарушителей, допустивших незаконные навалы мусора на земельных участках.