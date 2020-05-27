РИАМО - 27 мая. Полицейские в Орехово-Зуеве задержали ранее судимого 25-летнего местного жителя, подозреваемого в серии уличных грабежей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленник в течение двух месяцев на улицах города совершал нападения на девушек и женщин. Мужчина наносил удары потерпевшим, выхватывал из их рук сумки с личными вещами и скрывался с места преступления. Похищенное он продавал случайным прохожим», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Мужчину удалось задержать благодаря камерам видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Подозреваемого проверяют на причастность к совершению четырех эпизодов противоправной деятельности. Его поместили под стражу.