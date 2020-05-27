РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мая. В Люберцах пожарные объяснили сотрудникам ГИБДД общие правила пожарной безопасности и специфику тушения автомобильного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспас».

26 мая пожарные ПСП ПЧ-231 и ПСО-33 «Мособлпожспас» провели обучающие занятия с сотрудниками ГИБДД. С инициативой провести занятия к пожарным обратилось руководство ГИБДД городского округа Люберцы. Занятия прошли на базе ГИБДД в поселке Малаховка.

«В теоретической части пожарные рассказали об общих правилах пожарной безопасности и специфике тушения автомобильного транспорта. Также было уделено внимание первичным средствам пожаротушения, то есть огнетушителям. Огнеборцы пояснили каких типов они бывают, принцип действия и методы использования, после чего перешли к практической части», - говорится в сообщении.

Пожарные и сотрудники полиции совместно потушили условное возгорание автомобиля с помощью разных типов огнетушителей. Также ознакомили полицейских с устройством и оснащением пожарного автомобиля.

«Подобные занятия играют большое значение как для нас — огнеборцев, так и сотрудников ГИБДД, так как они большую часть времени проводят на дороге и должны быть готовы к нештатным ситуациям и уметь применять огнетушащие средства. Мы с огромным желанием откликнулись на просьбу полицейских, и мы готовы проводить такие занятия с каждым, кто к нам обратится», - сказал начальник ПСО-33 Александр Беспалов.