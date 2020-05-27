РИАМО - 27 мая. Мобильное устройство не рекомендуется оставлять на зарядке на всю ночь, так как это может негативно сказаться на состоянии его аккумулятора, сообщает «Прайм».

«Производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20-30% и уж тем более доводить телефон до полного выключения, если есть желание продлить срок его эксплуатации», — сказал руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Кроме того, не стоит часто доводить телефон до полной зарядки — это приводит к быстрому износу батареи. Поэтому не рекомендуется подключать свой гаджет к зарядному устройству перед тем, как лечь спать.

Согласно рекомендациям аналитического агентства Battery University, оптимальным считается поддержание заряда батареи в диапазоне от 30% до 80%.