РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мая. Менее 600 жителей вылечились от коронавирусной инфекции на дому в подмосковном Красногорске с начала пандемии, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

«Статистика по заболеваемости COVID-2019 в Красногорске на 26 мая: 1797 подтвержденных диагнозов (+20), 1093 (+24) госпитализировано, 437 (+8) человек выздоровели и выписаны из стационаров, 593 (+9) человек выздоровели на дому», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что с начала пандемии в округе скончались 40 пациентов с коронавирусом. За последние сутки летальных случаев не было.

«Берегите себя и близких и будем здоровы», - заключила глава муниципалитета.