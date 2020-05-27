РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мая. В подмосковных Люберцах на Малаховском озере провели работы по ограждению строительного городка с установкой информационных щитов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

26 мая состоялось очередное заседание рабочей группы по благоустройству Малаховского озера. В среду прошло заседание рабочей группы по благоустройству зоны отдыха «Малаховское озеро». На встрече соблюдались все меры безопасности с учетом требований Роспотребнадзора. Участниками заседания были рассмотрены вопросы начала второго этапа благоустройства озера и капитальный ремонт дамбы.

«На данный момент проведены работы по обустройству и ограждению строительного городка с установкой информационных щитов по этапам работ. Идет планировка и расчистка земельного участка, а также разработка и выемка грунта под последующее устройство тропиночной сети», - сказал заместитель главы администрации городского округа Люберцы Эдуард Малышев.

Вторым вопросом рабочая группа рассмотрела ремонт гидротехнического сооружения (плотины) на реке Македонка. Подрядчиком в выполнении работ выступила организация «Очистка рек».

Начальник управления по охране окружающей среды Ирина Степанова рассказала о том, что параллельно с благоустройством, в рамках капитального ремонта дамбы по проекту будут проведены следующие виды работ: сведение растительности на верховом откосе и досып плотины до нормативных характеристик; планировка и восстановление крепления верхнего и низового откосов; удаление донных отложений; восстановление конструкции устоев и днища; восстановление донной и откосной частей; восстановление сифонного водовыпуска путем наращивания трубы.

Все работы будут отрабатываться в тесном взаимодействии с рабочей группой.