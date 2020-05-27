РИАМО - 27 мая. Оборудование из временного госпиталя в «Крокус Экспо» в Красногорске, где лечат пациентов с коронавирусом, после окончания пандемии передадут в подмосковные медорганизации, сообщает ТАСС.

«Все медицинское оборудование, а также кровати с аппаратами ИВЛ после проведения обязательных дезинфекционных мероприятий будет передано в организации, подведомственные Минздраву Московской области», — говорится в сообщении.

Госпиталь рассчитан на 1040 коек, 120 из них — реанимационные. На лечении в госпитале в данный момент находятся около 350 пациентов, работают 110 врачей и 176 работников среднего медперсонала.

Все специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты, бесплатным горячим питанием. Им также предоставлено проживание в гостинице.

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27 МАЯ

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из временного госпиталя в «Крокус Экспо», где лечат пациентов с коронавирусом, после окончания пандемии передадут в подмосковные медорганизации.

- Медицинские работники и волонтеры, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией, получили свыше 40 тысяч бесплатных проездных билетов на все виды столичного транспорта.