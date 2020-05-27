РИАМО - 27 мая. Арендаторы областного имущества и земельных участков неразграниченной собственности в Подмосковье подали более 1 тысячи заявлений на отсрочку арендных платежей, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

«В адрес органов местного самоуправления уже поступило 1050 заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Более 400 заявлений – по имуществу, более 70 заявлений по муниципальным земельным участкам. <…> За отсрочкой арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, обратились более 580 арендаторов», - сказала Адигамова.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день отсрочку арендной платы согласовали 118 заявителям на общую сумму порядка 24,8 миллиона рублей, из которых 17 миллионов рублей приходится на недвижимое имущество, 7,8 миллиона рублей – на земельные участки неразграниченной собственности.

Отсрочка будет действовать с 1 марта по 1 октября 2020 года, арендатор сможет погасить ее равными частями в течение двух лет, то есть в 2021-2022 годах. С 1 марта и до окончания режима повышенной готовности из-за коронавируса отсрочка по оплате составит 100% арендной платы, а после окончания режима повышенной готовности и до 1 октября - 50%.

«Данная мера принята на региональном уровне относительно областного имущества и неразграниченных земель. Однако Минмособлимущество рекомендовало муниципалитетам принять аналогичные меры поддержки по муниципальному имуществу. На сегодняшний день аналогичные меры по поддержке арендаторов муниципального имущества приняли в 48 муниципалитетах», - добавила Адигамова.

Данная мера поддержит подмосковных предпринимателей, пострадавших от «вирусного» кризиса.