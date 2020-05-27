РИАМО - 27 мая. Культурно-образовательный проект #Москвастобой совместно со столичными библиотеками подготовил онлайн-программу к Общероссийскому дню библиотек, который отмечается в среду, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму города Москвы.

Общероссийский день библиотек отмечается с 1995 года. Как и многие мероприятия в этом году, он пройдет в онлайн-режиме.

«Сотрудники библиотек приглашают всех пользователей на онлайн-экскурсии по историческим залам и временным экспозициям. Они расскажут о своих познавательных проектах, о редких изданиях и работе с ними», — сказала заместитель мэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что посетителей портала #Москвастобой также ждут литературные чтения и театральные зарисовки по мотивам классических произведений.

На сайте проекта доступны онлайн-экскурсии по залам Российской государственной библиотеки. Они посвящены истории ее образования, архитектурным особенностям и многообразию фондов.

Российская государственная детская библиотека подготовила подборку из десяти аудиосказок, которые озвучили сами библиотекари. Все желающие также могут посмотреть «Брусничные истории» — зарисовки актеров «Мастерской Брусникина» по мотивам любимых произведений. Кроме того, в 11:30 на сайте стартует трансляция видеочтения книги детского писателя Сергея Махотина «Включите кошку погромче».

Центральная библиотека имени Н. А. Некрасова подготовила виртуальную экскурсию по выставке «Смонтированная реальность. Техника фотомонтажа в авангардных изданиях». Экскурсия создана при поддержке Государственного музея В. В. Маяковского.

В специальном разделе также опубликована информация о других онлайн-программах библиотеки: к примеру, об уникальном проекте «Электронекрасовка», объединившем более 35 тысяч оцифрованных изданий XVII-XX веков.