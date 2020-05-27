РИАМО - 27 мая. Московское областное УФАС признало ООО «Сукцессор» недобросовестным поставщиком из-за нарушения контракта на поставку песка для нужд МБУ «Егорьевская служба благоустройства», говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Подмосковью.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», — отмечается в материале.

Комиссия УФАС изучила все доказательства и выслушала доводы сторон, но компания не представила документы об устранении нарушений в срок, установленный законом.

Ведомство приняло решение включить сведения в отношении ООО «Сукцессор» в реестр недобросовестных поставщиков.