РИАМО - 27 мая. Порядка 230 гектаров земли в Подмосковье планируют передать до конца 2020 года в муниципальную собственность для обеспечения участками многодетных семей в пяти городских округах, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

«До конца года планируем передать из областной и неразграниченной собственности еще 230 гектаров земли в пять городских округов: Ленинский, Лыткарино, Подольск, Балашиху, Одинцовский округ. Это позволит администрациям округов обеспечить более 1,7 тысячи семей», - сказала Адигамова.

Она добавила, что с начала 2020 года в муниципальную собственность передали 144 гектара земли: в Краснознаменске - 38,55 гектара, Подольске - 17,6 гектара, Жуковском - 22,19 гектара, Фрязине - 26,78 гектара, Котельниках - 18,61 гектара и Можайском округе - 20 гектаров. Это позволит обеспечить землей порядка 900 многодетных семей. В этом году уже получили участки 320 семей.

«Администрациям муниципальных образований Подмосковья с нашей помощью предстоит обеспечить еще порядка 17 тысяч семей. Основным затруднением в оперативном обеспечении многодетных семей землей является быстрый рост количества многодетных семей и дефицит земель, который имеют 50% муниципалитетов», - пояснила Адигамова.

С 2011 года органы местного самоуправления Московской области обеспечили земельными участками более 27 тысяч многодетных семей – 62% от всех поставленных на учет. Из областной и неразграниченной собственности для обеспечения многодетных семей землей передано более 640 гектаров в 11 муниципалитетах.