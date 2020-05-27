РИАМО - 27 мая. Свыше 120 столичных предприятий, работающих в сфере бытовых услуг, воспользовались предложенной мерой поддержки и не будут платить аренду за городское имущество, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Организации сферы бытовых услуг, которые арендуют землю или недвижимость у города, могут не платить аренду, пока вынужденно приостановили свою деятельность. Такую льготу уже получили 123 компании на общую сумму 52,3 миллиона рублей. При этом всего в Москве 2135 предпринимателей в этом секторе, которые арендуют городские помещения и участки», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общий объем поддержки предприятий может составить почти 900 миллионов рублей.

Городскую поддержку в виде освобождения от арендной платы с 1 марта по 30 июня включительно получили также предприниматели из сфер торговли, общественного питания, туризма, гостиничного бизнеса, образования, культуры и спорта, которым из-за пандемии коронавируса пришлось приостановить свою деятельность. Всего данной мерой поддержки смогут воспользоваться более 11 тысяч московских компаний.