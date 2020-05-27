РИАМО - 27 мая. Свыше 6,5 тысяч учащихся девятых классов в Москве прошли онлайн-тестирование для поступления в IT-классы, в тестирование вошло 20 вопросов по физике, математике, информатике и общим IT-компетенциям, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Школьников зачислят в IT-классы по результатам тестирования и с учетом их достижений по предметам, соответствующим направлениям этих классов», - говорится в сообщении.

Первые IT-классы открылись 1 сентября 2019 года в 35 школах Москвы. На данный момент в них учатся более 1 тысячи учеников. В этом году тестирование прошли в два раза больше школьников, чем в прошлом.

В образовательную программу для прошедших отбор и попавших в IT-классы входят изучение веб-разработок, проектирование интерфейсов, аналитика больших данных, прототипирование и информационная безопасность. Более того, классы оборудованы специальными IT-полигонами, которые равнозначны рабочим местам профессионалов в этой области.