РИАМО - 27 мая. В столичном метро 97% пассажиров надели маски в среду утром, а 76% — перчатки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Не забывайте о мерах безопасности в транспорте», — отмечается в материале.

В общественных местах, в том числе и в транспорте, горожане должны носить маски и перчатки для предотвращения распространения коронавируса.

Также для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

Режим самоизоляции в столице действует до 31 мая.

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27 МАЯ

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из временного госпиталя в «Крокус Экспо», где лечат пациентов с коронавирусом, после окончания пандемии передадут в подмосковные медорганизации.

- Медицинские работники и волонтеры, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией, получили свыше 40 тысяч бесплатных проездных билетов на все виды столичного транспорта.