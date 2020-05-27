РИАМО - 27 мая. Порядка 1,2 тысячи человек в настоящее время находятся во временной изоляции в подмосковных обсерваторах из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

В обсерваторы для прохождения 14-дневного карантина отправляют россиян, прилетающих в аэропорты региона из-за рубежа.

«Со 2 апреля обсервации приняли на карантин более 2,9 тысячи человек. Более 1,7 тысячи уже его прошли и отправились домой. В настоящий момент в обсервациях находятся порядка 1,2 тысячи человек», - сказала Адигамова.

Под обсерваторы переоборудовали пансионаты и санатории, находящиеся в областной собственности, а также частные гостиницы, которые согласились помочь в размещении людей на время карантинных мер. На территории Подмосковья под обсерваторы перепрофилировали 11 учреждений на 2 тысячи мест.

«Гостей в номерах размещают по одному-два человека, реже – семьями. Питание доставляется прямо в номер. Всех людей, размещенных в обсерваторах, осматривают медицинские работники. Выйти из номера, чтобы погулять по территории, не получится. Но зато есть телевизор и интернет», - добавила Адигамова.

Из обсерваторов выписывают через две недели, после двух отрицательных тестов на коронавирус. Некоторые регионы присылают транспорт, чтобы забрать своих жителей.

«Перевозку остальных россиян домой, в аэропорты или на вокзалы осуществляют министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и наше подведомственное учреждение – Московское областное БТИ. Девять машин с водителями-добровольцами МОБТИ помогают доставить людей в аэропорты и на вокзалы с соблюдением всех мер профилактики распространения Covid-19», - заключила Адигамова.

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27 МАЯ

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из временного госпиталя в «Крокус Экспо», где лечат пациентов с коронавирусом, после окончания пандемии передадут в подмосковные медорганизации.

- Медицинские работники и волонтеры, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией, получили свыше 40 тысяч бесплатных проездных билетов на все виды столичного транспорта.