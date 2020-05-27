РИАМО - 27 мая. Свыше 1,6 тысячи жителей Подмосковья нашли работу с начала апреля, региону сейчас особенно нужны медицинские работники, сообщила РИАМО министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«В апреле – мае нашли работу 1618 человек», - сказала Фаевская.

По ее словам, сейчас регион больше всего нуждается в медицинских сестрах – для них свободно 1143 рабочих места. Кроме того, требуются сотрудники полиции и врачи-специалисты, для них доступно 758 и 366 вакантных мест соответственно.

Среди рабочих профессий наиболее востребованы швеи, водители автомобилей, подсобные рабочие и санитарки-мойщицы.

Ранее Фаевская сообщила, что самыми востребованными профессиями среди безработных жителей Подмосковья в настоящее время являются продавец непродовольственных товаров, водитель и кладовщик.

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