РИАМО - 27 мая. Медицинские работники и волонтеры, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией, получили свыше 40 тысяч бесплатных проездных билетов на все виды столичного транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Медработники и волонтеры имеют право на бесплатный проезд в метро, на Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах, в наземном транспорте, а также электричках. Им не нужно оплачивать место в зоне городской платной парковки и на частных парковках со шлагбаумами», — сказал заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Билеты медики и волонтеры получают через департамент здравоохранения. Организации департамента направляют заявки на получение нужного количества билетов, после чего выдают всем своим сотрудникам.

Тем, кто работает в больницах, выдают карты «Тройка» с безлимитным проездным на 30 или 90 дней или билет на одни рабочие сутки. Получит сотрудник или волонтер карту «Тройка» или суточный проездной зависит от того, как часто он работает в больнице.

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27 МАЯ

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из временного госпиталя в «Крокус Экспо», где лечат пациентов с коронавирусом, после окончания пандемии передадут в подмосковные медорганизации.

- Медицинские работники и волонтеры, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией, получили свыше 40 тысяч бесплатных проездных билетов на все виды столичного транспорта.