РИАМО - 27 мая. Самыми востребованными профессиями среди безработных жителей Подмосковья в настоящее время являются продавец непродовольственных товаров, водитель и кладовщик, сообщила РИАМО министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«В настоящее время в региональном банке 11 961 вакансия на 42 844 рабочих места. С 9 апреля у жителей Московской области появилась возможность дистанционной подачи заявлений через портал «Работа в России», - сказала Фаевская.

По ее словам, на сегодняшний день на портале trudvsem.ru подали заявления 96 782 жителя Подмосковья.

В середине мая Фаевская сообщала, что уровень безработицы в Московской области ниже, чем по стране - 1,2% против 2%.

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27 МАЯ

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из временного госпиталя в «Крокус Экспо», где лечат пациентов с коронавирусом, после окончания пандемии передадут в подмосковные медорганизации.

- Медицинские работники и волонтеры, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией, получили свыше 40 тысяч бесплатных проездных билетов на все виды столичного транспорта.