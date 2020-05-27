РИАМО - 27 мая. Почти 400 тысяч раз столичные волонтеры оказали социальную помощь горожанам, которые находятся на самоизоляции в период пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Два месяца назад мы попросили оставаться дома наших пенсионеров и тех людей, которые имеют хронические заболевания. Конечно, вводя ограничения, мы не могли не предложить помощь на этот непростой период времени. Поэтому по поручению мэра Москвы мы сформировали уникальный сервис обслуживания на дому горожан, находящихся в режиме самоизоляции», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что заявки на оказание социальных услуг от пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями принимаются по телефону горячей линии.

Так, 39% всех поступивших заявок пришлось на просьбы купить и доставить на дом лекарства. Заявки на покупку и доставку продуктов составили 27% от общего числа. Заявки на покупку и доставку дров и угля составили 6%, товаров первой необходимости - 3%. Также волонтеры выгуливали домашних питомцев и покупали для них корма.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из временного госпиталя в «Крокус Экспо», где лечат пациентов с коронавирусом, после окончания пандемии передадут в подмосковные медорганизации.

- Медицинские работники и волонтеры, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией, получили свыше 40 тысяч бесплатных проездных билетов на все виды столичного транспорта.