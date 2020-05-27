РИАМО - 27 мая. В пожарном водоеме возле дома 25 на 3-ей линии в микрорайоне Никольско-Архангельский городского округа Балашиха вечером 26 мая нашли три снаряда времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами Министерства обороны РФ (в/ч 01904) на 27 мая 2020 года», — говорится в сообщении.

Территория, где нашли снаряд, находится под охраной сотрудников полиции. Опасности для местных жителей нет.