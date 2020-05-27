РИАМО - 27 мая. В зеленой зоне возле деревни Вяземское Можайского городского округа обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, опасности для местных жителей он не представляет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 12:30 26 мая от оперативного дежурного ЕДДС Можайского округа в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса», — говорится в сообщении.

Согласно информации спасателей, снаряд не представлял угрозы для жителей расположенного поблизости СНТ «Связист». Сотрудники местной полиции выставили оцепление.

Изъять и уничтожить боевой снаряд планируют 28 мая. Операцию проведут представители Министерства обороны РФ.