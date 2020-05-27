РИАМО - 27 мая. Выпавших из гнезда птенцов серой вороны не стоит трогать, поскольку взрослые птицы могут атаковать человека, защищая свое потомство, сообщил РИАМО председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

«Выпавших слетков не надо брать или выкармливать. В таких случаях лучше просто пройти мимо. Родители рядом, они позаботятся. Если человек попытается взять слетка на руки, то он начнет вопить и родители могут попытаться напасть. Такое бывает», - сказал Зубакин.

По его словам, горожане зачастую ошибочно думают, что вороны нападают на людей без причины.

«В таких ситуациях все бывает очень просто. Слетел молодой вороненок, сидит где-то в кустах, его никто не видит, но родители знают, где он находится. И все пешеходы подвергаются нападению ворон из-за этого», - пояснил орнитолог.

Зубакин отметил, что в большинстве случаев выпавшим из гнезда слеткам мало что угрожает. Случаи смерти таких птенцов редки.