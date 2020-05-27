РИАМО - 27 мая. В деревне на территории подмосковного Подольска нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, в настоящее время он изъят, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Находку сделали по адресу: деревня Большое Толбино, Дорожная улица, дом 1.

«26 мая боеприпас изъят для дальнейшего уничтожения силами министерства обороны РФ», - говорится в сообщении.

По данным спасателей, опасности для местных жителей снаряд не представлял. Место обнаружения боеприпаса находилось под охраной полиции.