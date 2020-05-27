РИАМО - 27 мая. В среду юго-восточный циклон принесет в Москву и Подмосковье облачность и кратковременные дожди, воздух может прогреться до плюс 19 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха поднимется до плюс 16 - плюс 18 градусов в столице и плюс 14 - плюс 19 градусов по области», - говорится в сообщении.

Синоптики также отметили, что скорость ветра в Московском регионе составит 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Днем в среду влажность воздуха окажется на отметке около 55%.